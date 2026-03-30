La ruleta de la suerte alcanza 71 meses consecutivos de liderazgo

La ruleta de la suerte continúa imparable en las sobremesas de la televisión y suma este marzo su 71 mes consecutivo de liderazgo con una media de 1,5 millones de espectadores y un 21% de share.

Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que vuelve a triunfar en el fin de semana con un 17% y y una media de 1,2 millones de espectadores. Además, logra la mayor distancia sobre su rival privado en un mes de marzo: +11,8 puntos.

Por su parte, Antena 3 encadena 20 meses consecutivos como la televisión líder absoluta con una media de un 12,6 % de share.Vence en el 80% de las jornadas del mes y vuelve a lograr los informativos, los programas y las series más vistas.