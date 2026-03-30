Los hermanos de Sara Gómez, fallecida por una negligencia estética, celebran la victoria judicial: "Fue una promesa que le hicimos"

La Ley Sara ha hecho historia. Después de la muerte de Sara Gómez, una joven de 39 años que se sometió a una liposucción con médicos no especializados, España ha lanzado un Real Decreto con su nombre que pretende evitar más negligencias como la suya.

Tras aprobarse en el Congreso, será el próximo 1 de julio cuando los médicos no especializados en cirugías estéticas dejen de operar. Algo por lo que la familia de Sara lleva luchando varios años.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nora y Rubén, los hermanos de Sara Gómez, que dicen estar muy satisfechos con todo lo que han logrado. "Ha sido muy duro, no hemos tenido el apoyo del sector médico completo", afirma Rubén, "yo mismo estoy siendo víctima de un continuo ataque por médicos estéticos, hay un conflicto de intereses tremendo".

Poco antes de fallecer, la familia de Sara le prometió que lucharían por hacer justicia y hoy por fin pueden decir que han cumplido su palabra. "Fue una promesa que le hicimos poco antes de que se fuera", señala Nora, "le dijimos que su familia cambiaría las reglas del juego para que no volviera a pasar".

La Ley Sara ha cambiado el paradigma médico en nuestro país y pone contra las cuerdas a muchas clínicas y médicos no especializados. ¡Dale al play para escuchar a los hermanos de Sara Gómez!