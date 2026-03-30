¿Habrá temporada 2 de Love Story? La pareja explosiva que podría tomar el relevo de JFK Jr. y Carolyn Bessette

La primera temporada de Love Story ha terminado, pero la conversación está lejos de apagarse. La serie, centrada en el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, no solo ha reavivado el interés por su historia, sino que ha conquistado a una nueva generación de espectadores.

Con su mezcla de glamour, tragedia y obsesión mediática, la ficción se ha convertido en todo un fenómeno. De hecho, ha logrado cifras muy destacadas en plataformas como Disney+ y Hulu, consolidándose como una de las miniseries más vistas de FX en streaming.

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly en Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Ese éxito ha hecho que la gran pregunta sea inevitable: ¿habrá segunda temporada?

Por ahora, FX no ha confirmado oficialmente una renovación. Sin embargo, el formato de la serie, una antología al estilo de otras producciones de Ryan Murphy como American Horror Story o American Crime Story, hace pensar que su continuidad es más que probable.

Además, ya hay pistas sobre lo que podría venir después. El creador Connor Hines ha dejado caer qué tipo de historia le gustaría explorar en el futuro… y ha señalado directamente a una de las parejas más icónicas y tormentosas de Hollywood: Elizabeth Taylor y Richard Burton.

Elizabeth Taylor y Richard Burton | Getty

Su relación lo tenía todo: pasión, escándalo, segundas oportunidades y una intensidad que encaja perfectamente con el tono de la serie. Ambos se enamoraron durante el rodaje de Cleopatra, cuando todavía estaban casados con otras personas, y protagonizaron uno de los romances más mediáticos del siglo XX, con divorcio, reconciliación y un segundo matrimonio incluido.

Por ahora, no hay más detalles confirmados ni declaraciones del reparto o del propio Murphy sobre una nueva entrega. Pero si algo ha demostrado Love Story es que el interés por este tipo de historias sigue muy vivo.

A la espera de una confirmación oficial, todo apunta a que la serie podría continuar explorando los romances más intensos y turbulentos de la historia. Y si finalmente se centra en Taylor y Burton, el drama está más que garantizado.