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Presentado por Cristina Pardo

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Sara Carbonero y Pedro Cavadas, invitados este miércoles en La Mesa

El programa recibirá la visita del político socialista, expresidente de la Junta de Extremadura, en una noche en la que Judith Mascó y Óscar Higares también conocerán el plató por primera vez.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Sara Carbonero y Pedro Cavadas, invitados este miércoles en La Mesa

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Como cada semana, La Mesa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad. En el programa de este miércoles, tras El Hormiguero, Cristina Pardo recibirá a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El político socialista, expresidente de la Junta de Extremadura, abordará los temas políticos de más interés a sólo un mes de las elecciones generales.

También visitarán el plató por primera vez Judith Mascó y Óscar Higares. Además, regresarán dos invitados que ya participaron en La Mesa: Sara Carbonero y Pedro Cavadas

Cristina Pardo conduce este programa que no es una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento.

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