Mejores momentos | 26 de octubre
La dedicatoria de Moisés a su padre con una canción en La Pista: “Es su grupo favorito”
El concursante alfareño ha conseguido un pleno con el que se ha puesto tan rockero como sentimental por el mensaje que ha mandado a Pepe, su padre.
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Si lo que suena es rock y Moisés es más rápido con el pulsador, David sabe que tiene el duelo perdido. Este género es la especialidad del concursante riojano y ha vuelto a demostrarlo en La Pista. Además, ha revelado de quién le viene esta influencia: de su padre.
Los dos concursantes han viajado al año 1973 y ambos han reconocido la canción con el primer fragmento. Moisés ha logrado el turno y lo ha disfrutado esta vez de forma especial. “Se la voy a dedicar a mi padre, que es su grupo favorito”, ha afirmado. Dicho y hecho, ha puesto su mejor actitud rockera para cantar una pincelada de ‘Smoke on the Water’, de Deep Purple.
Ya con los cinco segundos sumados a su marcador, Moisés ha contado que su padre se llama Pepe y le ha mandado un saludo. “Tenemos toda la discografía en casa”, ha comentado. Por su parte, Roberto Leal le ha felicitado por ese “buen legado” musical. ¡Revive este momentazo en el vídeo!
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