Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo para impedir que Julia vuelva a casa

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...Claudia descubrirá que Paula le ha mentido, Luis hará un importante descubrimiento y Salva empezará a darse cuenta de que su padre tiene un grave problema.

Esto es todo lo que va a pasar

Salva estará muy preocupado por su padre y se sentirá muy humillado después de Tomás le hable de muy malas formas.

Por otro lado, Claudia descubrirá que Paula no está con Salva y se lo echará en cara. ¿Le confesará la joven que está con Tasio y que es el hombre con el que se ve cada noche?

Luis confirmará a su tío Damián que el producto contiene notas amizcladas, una sustancia que ayuda a fijar la duración de los perfumes y cuya producción resulta muy costosa.

Si consiguen replicar una fórmula sencilla, podrían estar ante un negocio muy rentable.

Y Julia decidirá volver a casa, convencida de que Gabriel está arrepentido, sin embargo, todo podría dar un giro importante cuando Beatriz le cuente la última jugada que Gabriel ha hecho en contra de su familia. ¿Qué decisión tomará la niña?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.