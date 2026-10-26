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Alexandra reclama las cenizas de su madre que su novio se niega a darle: "Ni siquiera me dan las llaves de mi casa"

La madre de Alexandra ha fallecido a los 50 años por un ictus y quien fue su pareja durante siete años se niega a dárselas. Además, denuncia que tampoco se va de la casa de su madre, de la que es heredera universal.

Cenizas

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Sara Sanz Navarro
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Alexandra está viviendo un drama doble. Tras la trágica y prematura muerte de su madre a los 50 años por un ictus, debe luchar por recuperar las cenizas, que su novio se niega a darle.

"Ella siempre dijo que si moría, quería que esparciéramos sus cenizas por un campo de girasoles de Sevilla", afirma Alexandra, "quedamos para ir juntos y no he vuelto a saber nada, la familia no quiere".

Su madre y su pareja llevaban juntos unos siete años, pero desde que falleció, ha tenido muchos problemas con él y con su familia. "Han robado a la perra, di con el veterinario y me dijeron que le habían cambiado la titularidad", asegura Alexandra.

Ahora, Alexandra denuncia que el novio de su madre se quiere quedar con la casa que le pertenece a ella como heredera universal. "Que me den las llaves y me dejen en paz", reclama, "tampoco aparece el móvil de mi madre".

Alexandra lleva luchando un año por honrar el nombre de su madre con sus cenizas, pero su pareja no se lo permite y le está haciendo la vida imposible. ¿Logrará recuperar las cenizas de su madre?

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