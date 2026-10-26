NOS LO CUENTA
Alexandra reclama las cenizas de su madre que su novio se niega a darle: "Ni siquiera me dan las llaves de mi casa"
La madre de Alexandra ha fallecido a los 50 años por un ictus y quien fue su pareja durante siete años se niega a dárselas. Además, denuncia que tampoco se va de la casa de su madre, de la que es heredera universal.
Publicidad
Alexandra está viviendo un drama doble. Tras la trágica y prematura muerte de su madre a los 50 años por un ictus, debe luchar por recuperar las cenizas, que su novio se niega a darle.
"Ella siempre dijo que si moría, quería que esparciéramos sus cenizas por un campo de girasoles de Sevilla", afirma Alexandra, "quedamos para ir juntos y no he vuelto a saber nada, la familia no quiere".
Su madre y su pareja llevaban juntos unos siete años, pero desde que falleció, ha tenido muchos problemas con él y con su familia. "Han robado a la perra, di con el veterinario y me dijeron que le habían cambiado la titularidad", asegura Alexandra.
Ahora, Alexandra denuncia que el novio de su madre se quiere quedar con la casa que le pertenece a ella como heredera universal. "Que me den las llaves y me dejen en paz", reclama, "tampoco aparece el móvil de mi madre".
Más Noticias
- Habla el padre del menor de 10 años electrocutado en una atracción de feria en Consuegra: "No puede volver a suceder"
- Padre e hijo se ven por primera vez tras 40 años: "Recé a Dios para encontrarle y, al mes, me escribió"
- El modus operandi del ladrón de famosos como Cristiano Ronaldo o Messi: "Robé 15 millones a un torero"
Alexandra lleva luchando un año por honrar el nombre de su madre con sus cenizas, pero su pareja no se lo permite y le está haciendo la vida imposible. ¿Logrará recuperar las cenizas de su madre?
Publicidad