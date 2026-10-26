La alegría de Andrea Ros tiene banda sonora: pleno gracias al ‘Aserejé’ en el ¿Dónde Están?

Andrea Ros no se esperaba que la canción ‘Aserejé’, de Las Ketchup, fuera a darle tanta alegría. Tanto si le gustaba ya antes este éxito como si no, lo que es seguro es que le ha hecho vivir una explosión de felicidad en Pasapalabra, la que sienten todos los invitados que consiguen completar el panel del ¿Dónde Están?.

La prueba ha estado dedicada al fenómeno musical de dos canciones dosmileras: ‘La bomba’, la elegida por David, y ‘Aserejé’, que con la que ha jugado Moisés. Tras el pleno del equipo naranja, la presión ha sido máxima para el concursante riojano, junto con Andrea y Jorge Sanz.

Los tres han ido quedándose cerca de completar el panel y finalmente lo ha conseguido Andrea. Ni ella misma esperaba vivir este momento. Cuando estaba a sólo dos números de la gesta, ha susurrado un comentario que evidenciaba la tensión del momento. Con sus últimas respuestas, al ver que lograba el pleno, ha liberado esos nervios. “La alegría que da”, ha comentado Roberto Leal, viendo lo que la invitada había sufrido. ¡No te lo pierdas en el vídeo!