HABLAMOS CON ÉL
El modus operandi del ladrón de famosos como Cristiano Ronaldo o Messi: "Robé 15 millones a un torero"
El famoso ladrón del 'caso Tous' o de grandes famosos ha sido detenido. En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con él, que nos contó cómo actuaban y cómo elegían a sus víctimas.
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El ladrón de los famosos o del sonado 'caso Tous' ha sido detenido en Gavà (Barcelona). Albanokosovar de 55 años, ha robado en casas como la de Cristiano Ronaldo y Messi y en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él.
"Yo sí he sido el que ha robado la casa de Cristiano Ronaldo en Portugal, yo he sido el que ha robado en casa de Johan Cruyff en Barcelona y he podido robar en casa de Messi", afirma.
Según cuenta, trabajan por encargo: "Nos contratan, nos dan detalles". Después, puede pasar meses haciendo un seguimiento de la víctima. "Son ellos mismos que se chivan, reclamos en Facebook, reclamos en Instagram, reclamos por ahí...", señala.
Uno de sus mayores botines ha sido el que se llevó de una casa de un famoso torero y que ascendía a 15 millones de euros. Sin embargo, confiesa que también ha robado grandes cantidades en bancos o fábricas: "Robamos también bancos, vivienda es para joya, el dinero en los bancos".
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Ahora, el ladrón está detenido, pero nos contó todos los detalles de su modus operandi. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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