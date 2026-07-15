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Mejores momentos | 15 de julio

Jorge Roelas logra una excepción inédita en La Pista: ¡gana con un tarareo!

Tararear ha sido esta vez absolutamente válido y suficiente para que Roberto Leal le concediera el triunfo al actor.

Jorge Roelas logra una excepción inédita en La Pista: ¡gana con un tarareo!

Jorge Roelas logra una excepción inédita en La Pista: ¡gana con un tarareo!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal lleva años diciendo que tararear no vale para acertar en La Pista y, sin embargo, es lo que le ha valido a Jorge Roelas para ganar. El actor ha conseguido una excepción insólita en la prueba musical, aunque totalmente justificada. En el caso de ‘Land of 1.000 dances’, ese “Na-nanananá…” es parte fundamental de la letra.

Esta canción ha trasladado a Jorge, a Verónica Romero y a todo el público a la década de los 60. Es del año 1962, aunque ha sonado una versión de 1966. Roberto ha bromeado al ver que algunos se reían por la escasa diferencia de tiempo: “En cuatro años a mí se me ha puesto el pelo blanco”.

Aunque Verónica lo ha intentado cantando “It's a man's world” tras el primer fragmento, el duelo se ha resuelto tras escuchar un poco más de música. Jorge ha tarareado el estribillo, Roberto ha confirmado que es tal cual en la canción y el triunfo le ha valido al actor tres segundos. ¡Dale al play!

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