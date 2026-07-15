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Javier Hurtado explica las medidas que hay que tomar para evitar coger una conjuntivitis en verano

Javier Hurtado es un experto en oftalmología que ha venido al programa a explicar por qué es tan recurrente la conjuntivitis en verano y cómo evitarla. Es importante usar las gafas de buceo.

Javier Hurtado

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Hoy contamos en plató con Javier Hurtado, oftalmólogo, que nos explica por qué en verano somos más propensos a sufrir conjuntivitis. El cloro de las piscinas y la sal del mar pueden irritar los ojos y favorecer la aparición de infecciones, provocando el característico enrojecimiento ocular.

Para prevenir estos problemas, el especialista recomienda utilizar gafas de buceo, especialmente en el caso de las personas que llevan lentes de contacto.

Pero ¿qué ocurre con los aires acondicionados y los ventiladores? Según el experto, las corrientes de aire favorecen la sequedad ocular. "Parece una tontería, pero generan una sensación de arenilla en los ojos", explica, lo que provoca una mayor necesidad de parpadear. Esta sequedad afecta especialmente a quienes usan lentillas y a las mujeres que están atravesando la menopausia o comenzando esta etapa.

Eso sí, para ver el eclipse solar del 12 de agosto, no vale hacerlo con cualquier medida, se necesitan unas gafas homologadas para poder combatir los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Sin este tipo de protección podría quemarse la retina o crear daños visuales innecesarios.

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