Javier celebra su llegada a 100 programas en Pasapalabra: “En mi casa ya no dan abasto”

Javier siempre ha sido muy sincero y, una vez más, lo ha demostrado: “No pensaba ni llegar al programa 2”. ¡Pues cumple 100 en Pasapalabra! La tarde ha comenzado con esta gran noticia del madrileño entrando en el selecto club de los centenarios. Es un hito que logró realmente con su empate en el pasado AlaZ.

Roberto Leal habría empezado hablando de este resultado, pero ha sido obligado un inicio diferente pidiendo “todos los vítores y aplausos” del plató y también los de la gente en su casa para dedicárselos a Javier como nuevo centenario. Es el primero que consigue este hito desde Rosa, que es la última campeona de Pasapalabra y la ganadora del bote más alto en la historia del concurso. ¿Se convertirá el madrileño en su sucesor?

De momento, Javier ha lucido una amplísima sonrisa. “En mi casa están encantados”, ha asegurado cuando Roberto le ha preguntado por cómo lo está viviendo su familia. El presentador también ha querido saber si le siguen ayudando a prepararse para AlaZ. “Ya no dan abasto”, ha bromeado el concursante. ¡Revive en el vídeo este momento histórico!

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