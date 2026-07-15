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Hablamos con el abogado del detenido por la muerte de Nikoline: ha quedado libre y sin cargos

El abogado del detenido por la muerte de Nikoline explica el por qué su cliente ha quedado libre y sin cargos. Según cuenta, el sospechoso no se encontraba en el lugar de los hechos cuando todo ocurrió y han podido demostrarlo.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La Guardia Civil logró identificar al presunto responsable de la muerte de Nikoline, la joven noruega que se encontraba en Málaga celebrando el triunfo de su selección en el Mundial de fútbol de 2026.

La investigación permitió localizar primero la furgoneta blanca, un modelo Ford, y luego detectar una luna rota y algunos golpes en el vehículo que, según los investigadores, eran plenamente compatibles con un atropello.

Cuando creían que estaba el caso medianamente resuelto, el sospechoso pasó a disposición judicial, allí, negó haber atropellado a nadie y aseguró que ni siquiera había pasado por la autovía A-7 ese día. Además, el detenido pudo demostrar con unas grabaciones, que el día del atropello no salió del domicilio y su furgoneta estaba aparcada en su casa.

Según Jorge García Badía, la Guardia Civil no tiene grabaciones previas del kilómetro 1027 ni posteriores tampoco pero, "Él sí" por lo que ha podido justificar que no salió hasta pasadas las siete de la mañana de su hogar y el accidente se produjo a las cinco y veinte de la madrugada.

Lo contradictorio, es que una supuesta vecina de Calahonda aseguraba haberle visto limpiar el vehículo con lejía, algo que su abogado desmiente totalmente ya que "En ningún momento esa vecina apareció en el atestado" por lo que no sabe de donde sale esa fuente. Finalmente, llega a la conclusión de que la policía detiene a su cliente por tener una carrocería parecida al de los hechos.

También, afirma que han aportado documental que acredita que la furgoneta ya estaba dañada un año antes del accidente y una prueba videográfica gracias a un vecino que tenía cámaras de seguridad en su casa.

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