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Mejores momentos | 30 de marzo

El importante mensaje de Laura Sánchez sobre la diabetes: “Un diagnóstico precoz nos ayuda a un buen tratamiento”

La actriz ha recalcado que es muy importante que nos hagamos analíticas con cierta frecuencia para vivir lo mejor posible con esta enfermedad si la detectan.

El importante mensaje de Laura Sánchez sobre la diabetes

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Patri Bea
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Laura Sánchez se lo está pasando en grande en su visita a Pasapalabra a pesar de no haber podido jugar ciertas pruebas. Javier ha completado las Palabras Cruzadas y el ¿Dónde están? en tiempo récord y no le ha llegado el turno a la actriz.

Al final del programa, Laura Sánchez ha querido lanzar un importante mensaje sobre la diabetes, una enfermedad autoinmune crónica que padece y a la que busca darle visibilidad para mejorar la calidad de vida de todos los que conviven con ella.

“Un diagnóstico precoz nos ayuda a un buen tratamiento, así que háganse una analítica que no cuesta nada”, ha querido recalcar la actriz. ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre el tema dándole al play al vídeo de arriba!

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