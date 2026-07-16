“Hemos arrancado regular tú y yo”: Roberto Leal, sorprendido por un aspirante bético en Pasapalabra

El fútbol ha provocado un divertido pique entre Roberto Leal y el aspirante que ha llegado a disputar la Silla Azul. “No me esperaba esto”, le ha reconocido el presentador a Alexis. Procedente de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha llamado la atención de este participante no es su trabajo como vigilante de seguridad o su afición a escribir, sino el equipo del que es hincha.

“Soy del mejor equipo que hay”, ha afirmado. Cuando ha dicho “el Real”, se ha detenido para dar un poco de suspense. Cuando muchos pensaban que diría “Madrid”, ha llegado la sorpresa del canario: “Betis Balompié”. Roberto ha esbozado una sonrisa mientras parte del plató se reía abiertamente, sabedor de que es un reconocido sevillista.

Ante esta inesperada situación, el presentador ha terminado reaccionando con humor: “Hemos arrancado regular tú y yo”. Además, ha comentado que incluso su sobrino es aficionado bético. No obstante, ha improvisado un irónico guiño con el que ha puesto la guinda a este curioso momento. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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