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Sigue abierta la investigación por la muerte de Nikoline: el padre de la víctima pide que se recopilen más pruebas
Pese a la incasable búsqueda, la muerte de Nikoline sigue sinedo toda una incógnita. El sospechoso que un momento fue detenido ha quedado libre y sin cargos.
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La misteriosa muerte de Nikoline sigue dejando muchas dudas a los ciudadanos. Se sabe que murió atropellada en la A-7 en Málaga, cuando volvía de una fiesta en Puerto Banús, Marbella. Fue arrollada por una furgoneta blanca de modelo ford. Sin embargo, cuando parecía que el asunto parecía esclarecerse, volvió al punto de partida.
El sospechoso fue detenido y junto a su abogado, pudo demostrar durante el procedimiento judicial que era inocente. Gracias a unas grabaciones que demostraron que la furgoneta estuvo aparcada en su casa cuando se dieron los hechos, que ninguna vecina testigo se presentó en el juicio y que su vecino también tenía pruebas a su favor, pudo salir libre y sin cargos.
La investigación continua aunque siguen habiendo preguntas sin respuesta. Jorge Badía asegura que hay varias líneas abiertas aún y que una de ellas es la de casilla de salida. "Se estan haciendo gestiones en talleres y desguaces de Málaga por si esta persona hubiese intentado arreglarlo", en referecnia al vehículo.
El padre de la víctima es un alto cargo en Noruega y desde el propio país se está haciendo mucha presión, incluso a nivel político, pide a toda costa que se recopilen más pruebas.
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