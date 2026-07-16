En plató
Camila es argentina y no quiere ver la final del Mundial con su novio español: "Es o verlo sola o quedarme sin suegros"
El domingo se vivirá uno de los acontecimientos más históricos en el mundo del deporte español. La final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, algo que no solo enfrentará a rivales, también a parejas.
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Por primera vez desde hace 16 años España llega a la final del Mundial de fútbol 2026. Y no lo hace con cualquier equipo, lo hace contra Argentina que tiene ya tres copas y tres estrellas bordadas en su camiseta. La Roja no se lo pondrá tan fácil y no les dejará conseguir la cuarta.
Hoy, contamos en plató con Camila y Javier, ella es argentina y él español. Ambos son pareja, se quieren mucho y comparten su tiempo juntos, pero, en estos días está habiendo un pequeño inconveniente: el fútbol. La tensión seguirá ahí hasta que el domingo se decida que equipo se lleva la copa.
La pareja verá el partido en Tenerife, de donde es Javier, allí estará su familia apoyando a España, una idea que, a Camila, no le hace especial ilusión, confiesa entre risas: "Es o verlo sola o verme sin suegros". Aunque reconocen que son muy tolerantes entre ellos, Javier asegura que no habían discutido tanto como ahora: "Yo lo llevo fatal".
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