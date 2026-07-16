Mundial 2026
Pepe Moriana ha gastado 15.000 euros para ver a la Selección Española: "La primera vez fue en 1984 en Moscú"
Pepe es un gran aficionado al fútbol, ha seguido al equipo español de cerca durante este Mundial. No quería perdérselo por nada y asegura que no se arrepiente de haber invertido ese dinero.
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Entre 14.000 y 15.000 euros es lo que se ha gastado Pepe de 84 años para seguir el Mundial de cerca. Desde que España se enfrentó a Cabo Verde en un complicado partido, el protagonista ha seguido a su Selección desde el principio. Las entradas han costado entre 900 y 1500 euros, el resto de dinero entre vuelos y hoteles.
Pepe estaba decidido a viajar sobretodo ahora que su equipo ha pasado a la final, no quería dejar pasar uno de sus mayores deseos, a pesar de que su mujer no estaba muy convencida con la idea. Ha ahorrado mucho para llegar a donde está, lo ha tomado en serio e incluso, ha ido sólo y le ha gustado mucho la experiencia.
"La primera vez que ví a la Selección Española fue en 1988 en Moscú" recalca Pepe con mucho orgullo, además de reconocer que lo que ha ganado, está bien ganado y muy bien gastado. Este domingo podrá disfrutar de una final única que no se repite desde 2010 cuando España ganó a Holanda con el famoso gol de Iniesta.
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