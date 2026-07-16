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Mejores momentos | 16 de julio

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

Nombrar a Mitch Buchannon como líder de un grupo de socorristas ha sido fundamental para que Javier recordara la serie, ya que no le sonaba la sintonía.

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La temperatura ha subido en el plató de Pasapalabra con la serie de televisión que les ha tocado a Javier y a David en La Pista. Muchos se han dado cuenta con el fragmento de la mítica sintonía que ha sonado. Sin embargo, ambos concursantes se han quedado en blanco y han necesitado un dato más. Cuando Roberto Leal les ha dicho que “Mitch Buchannon lidera un grupo de socorristas”, los dos se han dado cuenta: Los vigilantes de la playa.

Javier, más rápido con el pulsador, se ha llevado los cuatro segundos aún en juego. Después, ha sonado la música y Roberto se ha detenido a comentar el fenómeno que supuso esa serie. “Cómo eran, fuertes…, ¡cómo estaban!”, ha recordado. También ha señalado “lo que tardaban en rescatar a alguien, porque iban a cámara lenta”.

El presentador ha dado pie a una nostálgica charla con los invitados. “La gente se ahogaba, pero los músculos estaban en su sitio”, ha bromado Jorge Roelas. “Guapísimos todos”, ha aportado Carla Nieto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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