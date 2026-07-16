Laexnovia de Adrían Rodríguez desea que se recupere y salga del pozo de las adicciones: "He dado mucho por él"

Adrián Rodríguez desapareció de la vida pública hace unos meses tras atravesar una etapa muy complicada marcada por sus problemas de adicción. Después de su paso por un conocido reality para jóvenes, el actor protagonizó un altercado con su expareja, que ella misma hizo público a través de las redes sociales. Poco después, él reconoció que había recaído en las adicciones y decidió ingresar de nuevo en un centro de rehabilitación.

Durante ese periodo también se vio envuelto en un incidente con la Policía que estuvo a punto de costarle el ingreso en prisión. De hecho, el pasado 17 de abril pasó la noche en el calabozo. En sus últimas apariciones públicas mostraba un aspecto visiblemente desmejorado, con el pelo muy corto, ojeras y un rostro apagado.

Ahora, Adrián reaparece con una imagen muy diferente. Luce el pelo más largo, un rostro menos marcado y una apariencia mucho más tranquila. Su regreso se produce por motivos laborales: el actor ha anunciado a través de sus redes sociales, donde reúne cerca de 200.000 seguidores, una colaboración para promocionar una aplicación, marcando así su vuelta a la actividad pública.

Según nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo, el actor está mejor pero que "necesita seguir con su vida", además de reconocer que ha hecho "algunos trabajitos" pero necesita trabajar más y tiene que seguir hacia delante.

Su exnovia Victoria afirma que "He dado mucho por él", ayudándole a buscar habitaciones, alquileres o recursos. Considera que hay que entender que las adicciones son una nefermedad y tienen que tocar fondo para poder salir. "Yo le veo bien y deseo que sea fuerte y luche por su vida" explica Valeria.

Ella misma ha querido explicar que se ha alejado del mundo del actor y que está con psicólogos porque necesita sanar todavía ya que es una situación complicada. Asegura que ha llegado a perderse.

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