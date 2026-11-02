Halloween flamenco en Pasapalabra: Morticia Addams baila con la novia de Chucky

En Pasapalabra somos tan originales que hasta le ponemos a la fiesta de Halloween un acento flamenco. Sólo en un especial así se puede producir una fantasía como la que se ha visto en La Pista: Morticia Addams bailando con la novia de Chucky al ritmo de ‘El muerto vivo’. Eso sí, es justo atribuir el pleno a Lorena Gómez, y no a su lánguido personaje, en este duelo contra Anna Simón.

Morticia ha poseído totalmente a la cantante. “No me gusta nada la letra de esta canción, porque dice ‘Y no estaba muerto’… y me encanta que esté muerto”, ha asegurado con su siniestro sentido del humor. Hasta la letra la ha dicho con languidez. Todos los invitados han caído víctimas del embrujo de un Halloween tan aterrador como divertido en Pasapalabra.

Roberto Leal, convertido en cazafantasmas, ha sido quien ha propuesto a Morticia y a Tiffany, la novia de Chucky, que bailaran juntas. Lorena y Anna han dejado uno de los momentos más sorprendentes y con más embrujo de la tarde. ¡No te lo pierdas en el vídeo!