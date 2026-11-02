El susto de Moisés en Halloween... ¡por ganar en La Pista!: acierta cuando ni pensaba responder

Halloween ha llegado a Pasapalabra con un hechizo terroríficamente divertido. J.J. Vaquero, Anna Simón, Alberto, Amarilla y Lorena Gómez se han transformado en Chucky y su novia, Tiffany, y en la pareja Morticia y Gómez Addams. Con razón, Roberto Leal ha tenido que convertirse en cazafantasmas.

En una tarde de sobresaltos, el mayor se lo ha llevado Moisés y lo más curioso es que no ha sido por un fallo, sino por un acierto que no veía venir. En su duelo en La Pista contra David, se buscaba una película relacionada con el género del terror. El primer fragmento les ha dejado despistados: ni Pesadilla en Elm Street, ni Jumanji. Y ambos se han quedado en silencio cuando Roberto les ha dicho que “Tom Cruise convierte a Brad Pitt n vampiro”.

Parecía que los dos concursantes incluso renunciaban a dar al pulsador, hasta que Moisés ha decidido responder Entrevista con el vampiro. Estaba convencido de que iba a fallar, así que la sorpresa ha sido mayúscula al descubrir que ha dado en el clavo. Su reacción ha estado entre el susto y la incredulidad, antes de llegar la alegría. ¡Revívelo en el vídeo!