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AlaZ | 30 de octubre

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

Los dos concursantes han protagonizado un duelo brillante, el riojano por una primera vuelta magnífica y el barcelonés por una remontada extraordinaria.

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Tanto Moisés como David han demostrado por qué son dos de los grandes referentes de Pasapalabra en un duelo que ha tenido de todo, menos fallos. Ambos concursantes han dado motivos para aplaudir, uno por una primera vuelta magnífica de 22 aciertos y otro por una de sus mejores remontadas. En el caso del riojano, ha sido toda una reivindicación tras haberse visto en apuros en la Silla Azul.

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Aunque los dos han estado brillantes, el duelo ha sido de todo menos igualado. A David le ha costado muchísimo arrancar en su camino de la Z a la A, y Moisés ha puesto velocidad de crucero. En cuatro turnos, ha completado toda su primera ronda con 22 aciertos. Su mejor jugada ha sido de once respuestas consecutivas.

En el atril naranja, David ha visto cómo se le iba complicando el duelo. Sin embargo, ha demostrado nervios de acero. Con ese parcial de 22-3, ha firmado la mejor jugada de la tarde: 12 letras de un tirón.

El siguiente movimiento lo ha hecho Moisés: ha decidido plantarse. Por lo tanto, David se quedaba a solas y con el objetivo de completar la hazaña. Siete aciertos más necesitaba y siete ha logrado. ¡Revive este trepidante AlaZ en el vídeo!

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