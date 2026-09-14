El secreto del jugadón de Moisés en el pasado AlaZ: “La tenía asociada a Nekouman”

Ni una tarde sin anécdota desde que Moisés regresó a Pasapalabra. El concursante riojano sigue demostrando que está disfrutando de esta nueva oportunidad de forma muy intensa. Como ejemplo, la forma en la que vivió el final del pasado AlaZ. Más allá del empate que arañó, el titular fue el cómo lo logró y la euforia que exteriorizó al conseguirlo con un difícil acierto.

“Aquí seguimos comentando la jugada”, ha reconocido Roberto Leal, asegurando que estaban “nerviosos, emocionados y orgullosos tanto de David como de Moisés”. Con los dos ha repasado esa locura de desenlace. El broche lo puso el alfareño al acertar ‘nequaquam’ como voz latina que significa de ninguna manera o de ningún modo. Él mismo ha contado algo sorprendente: “La tenía asociada a un jugador de Osasuna, iraní, que era Nekoumam”.

Gracias a esta asociación nemotécnica, Moisés rescató un milagroso empate y por eso lo celebró de forma tan llamativa. ¡Dale al play!

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