La inesperada felicidad de Almudena Cid presumiendo de “sangre extremeña” y de su abuelo

Aunque Almudena Cid es vitoriana de nacimiento, hay otro rincón de España que lleva en las venas. Esa localidad ha aparecido entre las opciones del Una de Cuatro y ha provocado una inesperada explosión de felicidad a la leyenda de la gimnasia rítmica. Se trata de Alcántara. “¡Que tengo sangre extremeña!”, ha exclamado, revelando que su madre es de allí y que su abuelo tiene huella en esa localidad con sus esculturas.

Roberto Leal ha tenido que frenar su entusiasmo para empezar el juego. Ha sido Gonzo quien ha acertado que el puente romano más alto del mundo se encuentra en Alcántara, para entusiasmo de Almudena y entre las risas del público. Después, tras los 18 segundos logrados por el equipo naranja para David, la invitada ha retomado el tema.

“Como quieren que el puente se conserve, han hecho uno colindante y donde termina estaban las esculturas de mi abuelo”, ha explicado Almudena. También ha aclarado su entusiasmo: “Las han cambiado de sitio y las voy a rehabilitar, entonces el puente es importante y las esculturas de mi abuelo también”. Su espontaneidad ha sido tan maravillosa que ha recibido un gran aplauso. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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