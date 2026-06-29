“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra

A Roberto Leal le ha tocado la fibra descubrir lo que iba a sonar en el duelo entre Javier y David en La Pista. “Con esta canción me casé yo”, ha revelado el presentador, que se ha puesto en modo romántico. También ha bromeado con que este dato suponía una pista extra para los concursantes: “Sé que esto os ha ayudado mucho”.

El tema ha trasladado a todos al año 2015, pero el primer fragmento ha dejado despistados a Javier y a David. El madrileño se ha quedado incluso extrañado, y ha sido entonces cuando ha hecho un comentario irónico que, sin pretenderlo, se ha convertido en un zasca que ha desatado las carcajadas en el plató, incluso a Roberto: “¿Tú con esto llegaste al altar?”.

El presentador ha querido aclarar un detalle que a Javier se le había pasado: “Al banquete”. Sin embargo, en la imaginación ya estaba cómo habría entrado a la ceremonia con esta canción. Por si fuera poco, las risas han regresado con el verso de la letra: “Me sale la tortilla redondita, perfecta”. Ha habido que esperar hasta el final para reconocer que, efectivamente, es un temazo lleno de buen rollo y mucho romanticismo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas