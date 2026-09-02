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Mejores momentos | 2 de septiembre

Dani Tatay y Roberto Leal, ¿separados al nacer? La loca teoría de que son... ¡hermanos!

Una espectadora del público ha asegurado que el presentador y el actor se parecen tanto que cree que tienen parentesco.

Dani Tatay y Roberto Leal, ¿separados al nacer? La loca teoría de que son... ¡hermanos!

Dani Tatay y Roberto Leal, ¿separados al nacer? La loca teoría de que son... ¡hermanos!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Una teoría disparatada ha triunfado al comienzo de este programa de Pasapalabra. Cuando Roberto Leal ha empezado a saludar a los invitados, Dani Tatay ha revelado la observación que le ha hecho una espectadora del público: cree el presentador y el actor se parecen, y tanto que… ¡pensaba que eran hermanos!

“¡Ole por usted, señora!”, le ha dicho Roberto, encantado con lo que ha interpretado como un inesperado piropo por lo atractivo que es el invitado. El presentador lo ha achacado al pelo, y también Dani: “Es por las canas”. Además, entre los dos apenas se llevan tres años. La propia espectadora ha defendido su teoría.

Los dos han considerado un honor este curioso parecido. No ha procedido la prueba de ADN ni se ha confirmado este descubrimiento familiar inesperado, pero sí ha dejado una divertida anécdota. ¡Dale al play!

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