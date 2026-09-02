El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

Ironías de Pasapalabra, una prueba llena de dinero se ha convertido en la pesadilla de David y de Javier. Los dos concursantes han tenido problemas con sus respectivos paneles en Palabras Cruzadas y ambos se han dejado respuestas pendientes, dando la sensación de que han luchado por plenos imposibles de lograr.

A priori, no parecía ni más ni menos difícil que en otras tardes cuando Roberto Leal ha anunciado que iban a encontrarse con “verbos relacionados con el dinero”. Sin embargo, ya el equipo naranja ha evidenciado que les costaba mucho dar con cada acierto. De hecho, se han quedado con dos palabras pendientes.

Lo mismo le ha ocurrido al equipo azul. Ha sido incluso más llamativo cómo David, Carla Hidalgo y Hugo Salazar se enredaban con sus dos últimas respuestas: ahuchar y achocar. ¡Revívelo en el vídeo!

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