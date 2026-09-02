Mejores momentos | 2 de septiembre
Los bíceps de Dani Tatay dejan sin réplica a Carla Hidalgo en La Pista: “Está cañón”
El actor ha arrasado en esta visita a Pasapalabra con pleno de victorias en sus tres duelos musicales, esta vez gracias a ‘We no speak americano’.
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¡Cómo está Dani Tatay! Al actor le ha salido bien absolutamente todo en esta visita a Pasapalabra. Ha completado un pleno de victorias ante Carla Hidalgo en La Pista y, además, un gesto suyo muy espontaneo ha evidenciado que tiene un físico privilegiado. Con razón a Roberto Leal le ha encantado que una espectadora del público haya dicho que se parecen, y tanto como para creer que son hermanos.
En la prueba musical, Dani ha terminado esta visita al concurso con un nuevo pleno, como hace dos programas. Carla ha sido más rápida con el pulsador, pero se ha quedado en blanco con el primer fragmento…. y definitivamente desconcentrada cuando el actor ha lucido bíceps de forma inesperada. No lo pretendía, sino que ha sido un gesto natural al reconocer la canción. Sin embargo, no ha pasado desapercibido y Roberto le ha pedido que lo repitiera.
“Jolín, es que está cañón, no le puedes decir nada”, ha reconocido Carla, mientras que el propio Dani ha bromeado con que la ha dejado desconcentrada. Sea como sea, el turno le ha llegado al actor, que ha acertado con ‘We no speak americano’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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