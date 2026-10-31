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¡Anécdota!

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

El presentador ha revelado un detalle que ocurre en el plató pero del que los espectadores no se dan cuenta a través de la televisión.

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“Vamos a contarlo todo”, comentó Roberto Leal. El presentador sorprendió al dar la bienvenida a Salva Reina en uno de los programas de su reciente visita a Pasapalabra porque quiso compartir una curiosidad que al actor le hace mucha gracia. Se trata de un detalle que ocurre en el plató pero que no es perceptible para los espectadores que ven el concurso.

El detalle que divierte tanto a Salva ocurre cada vez que hay aplausos porque Roberto habla mientras suenan. En casa se le escucha al presentador perfectamente gracias a los micrófonos, pero quienes están en la mesa no le entienden nada. “Aquí parece que estás completamente desquiciado”, bromeó el actor, añadiendo también entre risas: “Cosa con la que empatizo mucho”.

La presentación de Salva también dejó como anécdota el aprendizaje con el que se quedó del programa anterior. Gracias a AlaZ, ahora sabe cómo es el plural correcto de ‘ñu’. ¡Descubre estas curiosidades en el vídeo!

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