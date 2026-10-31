Kadir, de En tierra lejana, también está enamorado: el actor encontró el amor mientras rodaba la serie

La realidad también le sonríe a Kadir, aunque esta vez lejos de las tramas de En tierra lejana. Burak Şafak, el actor que interpreta al personaje en la ficción turca, atraviesa un momento especial en su vida personal: se ha comprometido con su pareja.

Hasta ahora había mantenido la relación lejos de los focos, pero el 17 de agosto, después de dar este paso, compartió en sus redes sociales, a través de una storie, la primera foto juntos. El actor no suele compartir detalles de su vida privada, pero sí publica imágenes de la serie y siempre nos regala grandes momentos.

En la ficción, Kadir también tiene motivos para ilusionarse. Está enamorado de Pakize y sus sentimientos por ella son cada vez más importantes, aunque todavía está por ver qué les depara el futuro. Los seguidores de En tierra lejana están pendientes de una historia que podría dar mucho que hablar en los próximos capítulos.

Fuera de la pantalla, sin embargo, la vida sentimental de los actores sigue su camino. Yaren Güldiken, que interpreta a Pakize, tiene una relación con Alper Çankaya, el actor que da vida a Şahin. Así, mientras Kadir y Pakize viven su historia de amor en la serie, sus intérpretes tienen sus propias vidas lejos de Mardin y de las cámaras.