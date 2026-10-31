La presión juega una mala pasada a Lingyun y Nicolás: “Sin placer no puedes transmitir emociones”

¡Las Batallas de La Voz 2026 no están siendo nada fáciles para los talents! Nicolás y Lingyun han tenido un ensayo de lo más complicado en el que los nervios y la presión han terminado convirtiéndose en los grandes protagonistas.

Lingyun se ha mostrado especialmente nerviosa ante la responsabilidad de enfrentarse a su compañero. Su coach ha tratado de ayudarla a dejar atrás esa presión para que pueda sacar lo mejor de sí misma sobre el escenario.

“Sin placer no puedes transmitir emociones”, le ha dicho a Nicolás, insistiendo en la importancia de disfrutar de la música. Además, ha pedido “más precisión” a los dos talents para mejorar su interpretación conjunta.

Un ensayo exigente en el que ambos han tenido que trabajar para llegar preparados a una Batalla en la que solo uno podrá continuar en el equipo de su coach. ¡Descubre cómo han vivido Nicolás y Lingyun los preparativos de su duelo!