Mejores momentos | Batallas
La presión juega una mala pasada a Lingyun y Nicolás: “Sin placer no puedes transmitir emociones”
La talent ha tenido dificultades para controlar los nervios durante los ensayos y su coach ha tratado de ayudarla a liberarse de la presión antes de su Batalla.
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¡Las Batallas de La Voz 2026 no están siendo nada fáciles para los talents! Nicolás y Lingyun han tenido un ensayo de lo más complicado en el que los nervios y la presión han terminado convirtiéndose en los grandes protagonistas.
Lingyun se ha mostrado especialmente nerviosa ante la responsabilidad de enfrentarse a su compañero. Su coach ha tratado de ayudarla a dejar atrás esa presión para que pueda sacar lo mejor de sí misma sobre el escenario.
“Sin placer no puedes transmitir emociones”, le ha dicho a Nicolás, insistiendo en la importancia de disfrutar de la música. Además, ha pedido “más precisión” a los dos talents para mejorar su interpretación conjunta.
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Un ensayo exigente en el que ambos han tenido que trabajar para llegar preparados a una Batalla en la que solo uno podrá continuar en el equipo de su coach. ¡Descubre cómo han vivido Nicolás y Lingyun los preparativos de su duelo!
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