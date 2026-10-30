El surrealista acierto de Moisés en La Pista: “Como si le estuviera chivando la canción un ángel”

Raro es el programa de Pasapalabra en el que a Moisés se le escapa la victoria en La Pista, incluso a pesar de que David ha mejorado su nivel en esta prueba. El riojano ha vuelto a acertar y, además, a la primera. Lo curioso ha sido la forma en la que ha recordado la canción, en concreto su letra. Ha sido tan fascinante que Alberto Amarilla lo ha descrito como “brutal”. A estas alturas de la tarde, ya hasta estaba olvidado el gran susto vivido en la Silla Azul.

El tema que les ha tocado a los concursantes es reciente, pero no demasiado: del año 2021. Aunque esa fecha tan próxima juega a menudo en su contra, esta vez a Moisés le ha bastado con escuchar el primer fragmento. Lo que ha sorprendido es forma de responder… y de cantar: “Vuela…, conmigo vuela…”. No llegaba al estribillo, pero era más que suficiente porque precisamente el título era ‘Vuela’, de Bombai.

Alberto Amarilla no ha podido evitar la broma con lo que acababa de ver. “Era como si le estuviera chivando la canción un ángel”, ha asegurado. Lo que ha quedado claro con este nuevo pleno es el gran oído de Moisés, da igual épocas y estilos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!