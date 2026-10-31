“Te insultan”: Thais Villa confiesa las “penurias” que sufre en sus salidas a la calle

Thais Villas ha cambiado temporalmente su trabajo como reportera para convertirse en toda una chef junto a Joseba Arguiñano. Ahora bien, durante su paso por el programa ha querido compartir cómo es su día a día y los grandes problemas a los que se suele enfrentar cuando está a pie de calle.

“Qué bien te lo pasas”, le ha comentado Joseba; mientras que Thais respondía: “Paso de todo, porque pasamos también penurias con el equipo”. Y es que como bien ha explicado, “la calle no es fácil”; en especial cuando “sales a buscar una cosa y te encuentras todo menos lo que sales a buscar”.

“La gente es maja en general”, continuaba explicando: “Pero hay gente que te insulta”. No obstante, Villa tiene las cosas claras y sabe bien que en la familia de los Arguiñano tienen la solución para cualquier conflicto: “¡Con alegría!”.

Puedes disfrutar de sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.