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ASÍ LO HA CONTADO

“Te insultan”: Thais Villa confiesa las “penurias” que sufre en sus salidas a la calle

Ser reportera a pie de calle no es nada sencillo, menos todavía cuando se tiende a jugar con la polémica. Sin embargo, Thais Villa ha contado en el programa de Joseba Arguiñano cómo supera los momentos más conflictivos que le ha tocado vivir.

Thais Villa en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

“Te insultan”: Thais Villa confiesa las “penurias” que sufre en sus salidas a la calle

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Borja Tamayo
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Thais Villas ha cambiado temporalmente su trabajo como reportera para convertirse en toda una chef junto a Joseba Arguiñano. Ahora bien, durante su paso por el programa ha querido compartir cómo es su día a día y los grandes problemas a los que se suele enfrentar cuando está a pie de calle.

“Qué bien te lo pasas”, le ha comentado Joseba; mientras que Thais respondía: “Paso de todo, porque pasamos también penurias con el equipo”. Y es que como bien ha explicado, “la calle no es fácil”; en especial cuando “sales a buscar una cosa y te encuentras todo menos lo que sales a buscar”.

“La gente es maja en general”, continuaba explicando: “Pero hay gente que te insulta”. No obstante, Villa tiene las cosas claras y sabe bien que en la familia de los Arguiñano tienen la solución para cualquier conflicto: “¡Con alegría!”.

Puedes disfrutar de sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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