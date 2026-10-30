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Mejores momentos | 30 de octubre

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra por error

El actor ha recordado su mejor anécdota en el concurso: el día en el que pasó de invitado a aspirante y casi sale a jugar la Silla Azul.

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra por error

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Alberto Amarilla ha prometido estar más formalito que nunca en Pasapalabra. Incluso sus chistes de rubias podrían ser cosa del pasado por un motivo. “Porque he sido padre”, le ha contado a Roberto Leal. El presentador, maravillado, ha comentado “cómo cambian las cosas” porque ha aprovechado para recordar la surrealista anécdota que el actor vivió en su pasada visita al concurso. Ha servido para pasar página al brutal susto vivido por Moisés en la Silla Azul.

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Alberto ya lo contó entonces, pero ahora ha dado aún más detalles, convirtiendo aquella experiencia en un divertido monólogo. “Llegué y me confundieron, en vez de participante como aspirante”, ha empezado a relatar. Ha explicado que le metieron en un cuarto y que, cuando preguntó por Daniel Grao, que también estaba de invitado en ese programa, le contestaron que no lo sabían porque acudían “siete u ocho”. La razón le sorprendió aún más: “Porque hay gente que tiene miedo y no quiere salir”. El actor pensó: “Cómo ha cambiado el programa”.

El malentendido tardó aún en aclararse. De hecho, Alberto ha reconocido que se veía entrando en el plató para jugar la Silla Azul como el nuevo aspirante. Lejos de molestarse, el invitado ha recordado que como “maravillosa” a la compañera del equipo de Pasapalabra que tuvo la confusión: “Superjoven, pero como si tuviera una señora de 80 años”. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle de esta hilarante anécdota!

El surrealista acierto de Moisés en La Pista

El surrealista acierto de Moisés en La Pista: “Como si le estuviera chivando la canción un ángel”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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Programas

El surrealista acierto de Moisés en La Pista

El surrealista acierto de Moisés en La Pista: “Como si le estuviera chivando la canción un ángel”

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra por error

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

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