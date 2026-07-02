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La broma de Roberto Leal con su daltonismo: “Me podéis engañar completamente”

El presentador ha entrado de lleno en el debate sobre las infinitas tonalidades de colores y ha afirmado que hay personas como su mujer que se los inventan.

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal y Pepa Rus han demostrado en Pasapalabra que les falta un poquito de compenetración con los colores. En el pasado programa, el rosa de ella y el rojo de él hicieron bromear con el dicho de patada en el ojo. Esta vez, ambos han elegido el blanco. “De comunión”, ha bromeado Maya Pixelskaya. Sin embargo, sus camisas tampoco han coincidido con la tonalidad.

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