Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

Llegó el día del gran estreno de La Mesa en Antena 3. A pocas horas de ponerse al frente del nuevo formato nocturno justo después de El Hormiguero, Cristina Pardo ha querido dar la cara en redes sociales para responder directamente a las opiniones, halagos y críticas de los espectadores antes del programa.

Tolerancia a los 'haters' y un objetivo claro

Lejos de esquivar los ataques, la periodista ha tirado de la ironía que la caracteriza al leer a quien tildaba el espacio de "otra tertulia de fachas": "Vaya, veo que es una persona que no tiene ningún prejuicio... pero que por si acaso que se pase a ver el programa, no vaya a ser que no sean todos fachas y se cuele algún rojo", bromeó.

Ante los augurios de fracaso por su presencia al frente del formato, tampoco ha dudado en dejar una respuesta afilada: "Si el problema es la presentadora, estoy segura de que pondrán a otra y entonces funcionará. Yo siempre me alegro de los triunfos ajenos".

Nuevas caras y cero gritos en plató

Más allá de los comentarios ácidos, Cristina Pardo ha querido dejar claros los compromisos con la audiencia para este nuevo espacio. La periodista promete perfiles cuidados y voces expertas fuera del circuito habitual de las tertulias diarias: "Habrá caras nuevas y no las de siempre. Vamos a tratar de que sean personas que sepan muy bien de lo que hablan".

Asimismo, ante la petición popular de evitar debates caóticos y pisadas de voz, la presentadora asume el reto: "Intentaremos que no haya gritos y que la gente hable uno detrás de otro... Seguro que algún día se escapa alguno, pero no cambien de canal".

Gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo, esta noche a las 23:00h en Antena 3.