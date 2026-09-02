Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

REACCIONANDO COMENTARIOS

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

La periodista responde en un vídeo a los comentarios de los usuarios en redes sociales: de los prejuicios sobre la línea editorial a sus dardos hacia los 'haters'.

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Llegó el día del gran estreno de La Mesa en Antena 3. A pocas horas de ponerse al frente del nuevo formato nocturno justo después de El Hormiguero, Cristina Pardo ha querido dar la cara en redes sociales para responder directamente a las opiniones, halagos y críticas de los espectadores antes del programa.

Tolerancia a los 'haters' y un objetivo claro

Lejos de esquivar los ataques, la periodista ha tirado de la ironía que la caracteriza al leer a quien tildaba el espacio de "otra tertulia de fachas": "Vaya, veo que es una persona que no tiene ningún prejuicio... pero que por si acaso que se pase a ver el programa, no vaya a ser que no sean todos fachas y se cuele algún rojo", bromeó.

Ante los augurios de fracaso por su presencia al frente del formato, tampoco ha dudado en dejar una respuesta afilada: "Si el problema es la presentadora, estoy segura de que pondrán a otra y entonces funcionará. Yo siempre me alegro de los triunfos ajenos".

Nuevas caras y cero gritos en plató

Más allá de los comentarios ácidos, Cristina Pardo ha querido dejar claros los compromisos con la audiencia para este nuevo espacio. La periodista promete perfiles cuidados y voces expertas fuera del circuito habitual de las tertulias diarias: "Habrá caras nuevas y no las de siempre. Vamos a tratar de que sean personas que sepan muy bien de lo que hablan".

Asimismo, ante la petición popular de evitar debates caóticos y pisadas de voz, la presentadora asume el reto: "Intentaremos que no haya gritos y que la gente hable uno detrás de otro... Seguro que algún día se escapa alguno, pero no cambien de canal".

Gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo, esta noche a las 23:00h en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

Los bíceps de Dani Tatay dejan sin réplica a Carla Hidalgo en La Pista: “Está cañón”
Mejores momentos | 2 de septiembre

Los bíceps de Dani Tatay dejan sin réplica a Carla Hidalgo en La Pista: “Está cañón”

Dani Tatay y Roberto Leal, ¿separados al nacer? La loca teoría de que son... ¡hermanos!
Mejores momentos | 2 de septiembre

Dani Tatay y Roberto Leal, ¿separados al nacer? La loca teoría de que son... ¡hermanos!

Verónica Hidalgo
EXCLUSIVA

Así es la nueva vida de Verónica Hidalgo tras el ingreso en prisión de su marido, Juan Andrés González

La modelo continúa con su rutina después de que su marido entrara en prisión hace cuatro meses por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, como parte de una trama dedicada al tráfico de drogas.

informe
CRISIS EN CEUTA

Accedemos a las imágenes del informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta: "La organización era extraordinaria"

Sale a la luz el informe de la Policía sobre la entrada masiva de migrantes que se produjo el 30 y el 31 de julio. Una entrada que, según el documento, habría estado guiada por gendarmes marroquíes.

Cristina Pardo

El divertido consejo que le han dado a Cristina Pardo para los nervios antes del estreno de La Mesa: "Seguro que ayuda"

Jessica

El lamento de una vecina ceutí en el Día de Ceuta: "El día 31 de julio se paró nuestra vida, ya no hay ni pan"

Menores

Vecinos de Ceuta se organizan para cuidar de un campamento de menores improvisado: "Da mucha pena, son niños chicos"

Publicidad