Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

Rocío Madrid y Manuel Bandera se han visto las caras por primera vez en La Pista. Los actores han luchado por tratar de sumar cinco segundos más para su equipo en la desternillante prueba musical del programa.

Él ha sido más rápido con el pulsador, pero su cara al escuchar las primeras notas de la canción revelaba que no la conocía. Mientras tanto, se podía escuchar a Rocío suplicar que le cayese el turno a ella, que sabía perfectamente de qué tema se trataba.

“¡Yo me la sé! ¡yo me la sé!”, exclamaba la invitada antes de hacer un alarde de su increíble voz. “¡Como canta!”, ha dicho Roberto Leal asombrado tras escucharla. ¡Menudo momentazo!