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Mejores momentos | 25 de septiembre

Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

La invitada lo ha dado todo para vencer a Manuel Bandera al son de Ray Heredia.

Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

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Rocío Madrid y Manuel Bandera se han visto las caras por primera vez en La Pista. Los actores han luchado por tratar de sumar cinco segundos más para su equipo en la desternillante prueba musical del programa.

Él ha sido más rápido con el pulsador, pero su cara al escuchar las primeras notas de la canción revelaba que no la conocía. Mientras tanto, se podía escuchar a Rocío suplicar que le cayese el turno a ella, que sabía perfectamente de qué tema se trataba.

“¡Yo me la sé! ¡yo me la sé!”, exclamaba la invitada antes de hacer un alarde de su increíble voz. “¡Como canta!”, ha dicho Roberto Leal asombrado tras escucharla. ¡Menudo momentazo!

Moisés ha regresado pisando fuerte. Además de darle mucha guerra a David en AlaZ, el concursante está demostrando una maestría brutal en la prueba musical del programa dejando sin opciones a su rival programa tras programa. En esta ocasión, los jugadores debían tratar de adivinar una canción de 1983. Moisés, que ya se relamía escuchando las primeras notas, ha sido más rápido con el pulsador y no ha titubeado a la hora de resolver. Roberto Leal, estupefacto ante la increíble habilidad del concursante en La Pista, ha planteado su propia teoría. Según el presentador, en esta etapa en la que ha estado fuera de Pasapalabra, Moisés ha estado viviendo en un karaoke. ¡Imperdible!

Roberto Leal alucina con el nivel de Moisés en La Pista: “¿Has estado viviendo en un karaoke?”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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