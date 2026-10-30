Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

La Silla Azul ha recordado que en Pasapalabra no hay margen para la relajación y que incluso los concursantes más experimentados pueden verse al borde del precipicio. Moisés lo ha comprobado sufriendo su momento más complicado desde su regreso al programa. Contra las cuerdas, ha estado a punto de decir adiós.

La tensión se ha disparado cuando el alfareño ha cometido un error antes que el aspirante. Jaime, procedente de Santiago de Compostela, se ha visto de forma inesperada en una situación muy favorable, con ventaja respecto al veterano concursante. Además, estaba demostrando un buen control de la prueba y un alto nivel de conocimientos.

Por momentos, el escenario parecía especialmente preocupante para Moisés. Mientras el aspirante mantenía intacta su serie de aciertos, el riojano tenía que convivir con la presión de saber que cualquier nuevo tropiezo acarreaba definitivamente la eliminación.

Finalmente, Moisés ha logrado mantenerse con vida para jugar su programa número 37 en esta etapa, pero el susto ha sido mayúsculo. Ha sufrido un aviso serio que, por unos instantes, le ha hecho temer que su aventura llegaba a su fin. ¡Revive esta tensa Silla Azul!