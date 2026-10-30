Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 30 de octubre

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

El alfareño ha vivido su momento más difícil desde su regreso al concurso, a punto de quedar eliminado mientras el aspirante estaba sin fallos.

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La Silla Azul ha recordado que en Pasapalabra no hay margen para la relajación y que incluso los concursantes más experimentados pueden verse al borde del precipicio. Moisés lo ha comprobado sufriendo su momento más complicado desde su regreso al programa. Contra las cuerdas, ha estado a punto de decir adiós.

La tensión se ha disparado cuando el alfareño ha cometido un error antes que el aspirante. Jaime, procedente de Santiago de Compostela, se ha visto de forma inesperada en una situación muy favorable, con ventaja respecto al veterano concursante. Además, estaba demostrando un buen control de la prueba y un alto nivel de conocimientos.

Por momentos, el escenario parecía especialmente preocupante para Moisés. Mientras el aspirante mantenía intacta su serie de aciertos, el riojano tenía que convivir con la presión de saber que cualquier nuevo tropiezo acarreaba definitivamente la eliminación.

Finalmente, Moisés ha logrado mantenerse con vida para jugar su programa número 37 en esta etapa, pero el susto ha sido mayúsculo. Ha sufrido un aviso serio que, por unos instantes, le ha hecho temer que su aventura llegaba a su fin. ¡Revive esta tensa Silla Azul!

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El surrealista acierto de Moisés en La Pista

El surrealista acierto de Moisés en La Pista: “Como si le estuviera chivando la canción un ángel”

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra

Alberto Amarilla revive la tarde en la que estuvo a punto de concursar en Pasapalabra por error

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Pánico para Moisés en Pasapalabra: falla primero en la Silla Azul y roza el adiós

Las Batallas de La Voz en directo
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

Ricardo
ACCIDENTE DE TREN URDA

La indignación de un familiar de un desaparecido en el accidente de Urda: "Al final desespera"

Maquinista
ÚLTIMA HORA

Álvaro, compañero de los maquinistas del AVE fallecidos: "La seguridad era un tema de conversación diario"

Urda (Toledo) se ha convertido en el lugar de la tragedia. Hace dos días, dos trenes de alta velocidad chocaban provocando 69 muertes y hoy, hablamos con un compañero de los maquinistas del AVE fallecidos.

Reencuentro
ACCIDENTE DE TREN

El emotivo reencuentro entre un superviviente del accidente de Urda y su rescatador: "Me sacó del infierno"

Iñaki viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda (Toledo). Gracias a Antonio, un farmacéutico de Urda que acudió al lugar del siniestro a ayudar, hoy puede contarlo. En Y ahora Sonsoles hemos vivido su emotivo reencuentro.

Padre de Paula

El padre de Carmen, en estado crítico tras la tragedia de Urda: "Me prometió que saldría de esta y él no es mentiroso"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega, sobre Fátima Báñez, exministra fallecida en Urda: "Deja muy sola la función pública"

Fátima Báñez

Huelva se despide de la exministra Fátima Báñez, fallecida en Urda: "Estamos rotos"

Publicidad