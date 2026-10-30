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ACCIDENTE DE TREN DE URDA

El padre de Carmen, en estado crítico tras la tragedia de Urda: "Me prometió que saldría de esta y él no es mentiroso"

Carmen y su familia rezan por su padre, que viajaba en uno de los trenes del accidente de Urda (Toledo). Este está ingresado en la UCI, pero tienen la esperanza de que sobreviva.

Padre de Paula

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La seguridad del sistema ferroviario en nuestro país se ha puesto en entredicho. Apenas nueve meses después del accidente de Adamuz, un nuevo choque de trenes hace saltar las alarmas en Urda (Toledo).

Un convoy de Renfe chocaba el 28 de octubre contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía. Un trágico accidente que por el momento le ha costado la vida a 69 personas.

Alrededor de 200 personas resultaron heridas, algunas de ellas muy graves, como el padre de Paula. Este se salvó gracias a una agente de Policía que le hizo un torniquete en la pierna. "Se iba a morir en el acto si no hubiese llegado ella, nuestro ángel de la guarda", afirma Paula.

Pese a que su padre aún está inconsciente e intubado, luchando por su vida, Paula y su familia tienen claro que saldrá de esto: "Mi padre no es mentiroso y prometió que saldría de esta".

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