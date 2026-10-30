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TRAGEDIA EN URDA

Sonsoles Ónega, sobre Fátima Báñez, exministra fallecida en Urda: "Deja muy sola la función pública"

Fátima Báñez, exministra del Partido Popular con Mariano Rajoy, es una de las víctimas mortales del accidente de trenes de Urda (Toledo). Una mujer a la que muchos, incluida Sonsoles Ónega, recuerdan con cariño.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La gravedad del accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúa conmocionando a todo el país. Las últimas cifras conocidas elevan a 69 el número de víctimas mortales, mientras que los heridos rondan los 200. Un balance que supera al registrado en el siniestro ferroviario de Adamuz, ocurrido hace nueve meses,.

Una de las víctimas mortales es Fátima Báñez, exministra del Partido Popular durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esta viajaba en uno de los trenes y, aunque en un primer momento estaba desaparecida, su fallecimiento se confirmaba al día siguiente del accidente.

Fátima Báñez

Su entorno y su pueblo, San Juan del Puerto (Huelva), le han dado un último adiós multitudinario, donde los familiares y amigos de la exministra le han dedicado palabras de admiración y cariño. Unos halagos a los que se ha sumado la presentadora Sonsoles Ónega en directo.

"Fue la elegancia personificada desde el púlpito público", afirma Sonsoles Ónega, "deja muy sola la función pública, al margen de ideologías". La presentadora ha resaltado el "sentido del origen trabajador" de Fátima, que llevó siempre por bandera, incluso en su función política.

Hoy, Huelva llora su ausencia y se despide de una mujer a la que todos recuerdan con cariño. Una exministra que deja una huella imborrable en los onubenses y en todos los que la conocieron.

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