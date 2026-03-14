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Mejores momentos | 14 de marzo

“El millón nos lo repartimos entre el público”: la reflexión de Manel Fuentes ante este detalle de los concursantes

Andoni padre e hijo le han contado al presentador cuánto les gusta el programa, y éste no ha dudado en bromear con cierto detalle.

Manel Fuentes

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Julián López
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Andoni padre e hijo han comenzado con buen pie en Atrapa un millón. Quieren el dinero para que el hijo pueda independizarse, y por ahora van sobrados, manteniendo el millón tras las dos primeras rondas.

Esta soltura ha sorprendido a Manel Fuentes, y se ha interesado por los concursantes preguntándoles si habían jugado antes. Andoni padre e hijo sorprenden al desvelar que nunca se han perdido ningún programa y que, además, juegan en casa con el juego de mesa.

“Eso es vintage”, ha señalado Manel, a lo que Andoni padre ha añadido que “el premio es venir”, provocando el aplauso del público y la admiración de Manel… y alguna que otra broma.

“El premio es venir, el millón nos lo repartimos entre el público”, ha bromeado el presentador. ¡Dale al play y no te pierdas este momento!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

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