“¡Así, no!”: un mamón elimina a las dos Ana al perder 950.000 euros en Atrapa un millón

Ana y Ana, dos amigas procedentes de Medina de Pomar, un pueblo de Burgos, han enamorado a los espectadores en su breve paso por Atrapa un millón. Han quedado eliminadas de forma precipitada, en la tercera pregunta, y por culpa de un mamón, literalmente, porque es el árbol tropical que no han logrado acertar y les ha costado los 950.000 euros que conservaban.

La experiencia de esta pareja de concursantes había empezado con buen pie, incluso intentando acertar en la primera ronda antes de descubrir la pregunta. En la segunda, se han dejado 50.000 euros por un impulso que se ha convertido en el mejor Remedios Cervantes de la temporada. Han movido dos fajos justo en el último segundo por un pálpito sobre los premios Goya.

La tercera pregunta las ha despistado desde el momento en el que han aparecido las cuatro opciones: pagafantas, miérder, huevón y mamón. “¡Así, no!”, ha exclamado una de las dos Ana al descubrir que una de ellas es un árbol tropical. Tirando sólo de intuición, han empezado a colocar todo el millón en miérder. Sólo con las dudas, han pasado algunos fajos a huevón. “Me da mucha pena perder dinero”, lamentaba una de las concursantes por tener que dividir su apuesta. Instantes después, ha visto cómo todos los fajos caían por no haber puesto ni uno en mamón. ¡Revive este desenlace en el vídeo!