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Mejores momentos | 11 de abril

El más difícil todavía: las dos Ana intenta acertar... ¡antes de descubrir la pregunta!

Manel Fuentes se ha quedado perplejo cuando las dos concursantes se han puesto a discutir sobre las opciones sin saber qué tenían que acertar.

El más difícil todavía: las dos Ana intenta acertar... ¡antes de descubrir la pregunta!

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Alberto Mendo
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La pareja de amigas que ha puesto el broche al programa y a la temporada de Atrapa un millón se lo ha puesto fácil a Manel Fuentes con sus nombres: son Ana y Ana. Procedentes de Medina de Pomar, un pueblo de Burgos, han llegado al concurso con el objetivo de montar una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a la gente mayor a hacer trámites y gestiones digitales.

El primer paso que han dado en el plató para ese proyecto no ha podido ser mejor. Han logrado conservar todo el millón, con una peculiaridad: han intentado acertar la respuesta… ¡sin haber descubierto antes la pregunta! Tras haber elegido lobos como tema, han aparecido las cuatro opciones. Manel Fuentes se ha quedado perplejo cuando las dos Ana se han puesto a discutir sin saber qué tenían que averiguar.

Para colmo, una de las dos parecía muy segura de la respuesta, a la que han apostado todo. Sin embargo, cuando iba a terminar el tiempo, ha confesado: “Es que no lo sé”. La circunstancia ha dejado a las dos con lágrimas de tantas risas. Lo importante es que esa opción era la correcta y han podido seguir adelante con todo el millón. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

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