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Mejores momentos | 11 de abril

Las dos Ana se marcan el mejor Remedios Cervantes de la temporada por un pálpito sobre los Goya

La pareja de amigas se merece un premio al mejor suspense por el movimiento final que han hecho en el último segundo.

Las dos Ana se marcan el mejor Remedios Cervantes de la temporada por un pálpito sobre los Goya

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Alberto Mendo
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Ana y Ana han demostrado tener mucho carácter y también mucha complicidad en Atrapa un millón. La pareja de amigas ha protagonizado un arranque tan divertido como exitoso… y también tenso por lo que han discutido. En la primera ronda incluso han intentado acertar antes de saber la pregunta, lo que era el más difícil todavía.

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La segunda pregunta ha girado en torno a cuatro eventos, de los cuales sólo uno se celebra siempre en miércoles. Descartando desde el principio el cumpleaños de Felipe VI y el sorteo de la Lotería de Navidad, han ido situando todos los fajos sobre la Tomatina. La cuarta opción era la entrega de los premios Goya. “Son un sábado, que yo lo veo por la tele”, aseguraba una de las Ana.

Como en la ronda anterior, les han surgido dudas cuando el tiempo llegaba a su fin. De repente, la otra Ana ha afirmado: “Creo que los Goya son entre semana”. Así, literalmente en el último segundo, han movido dos fajos, dejando el mejor momento Remedios Cervantes de la temporada. Menos mal que han logrado conservar 950.000 euros gracias a la Tomatina. ¡Dale al play y descubre cómo ha ocurrido!

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