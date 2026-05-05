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En tierra lejana | 5 de mayo

Sadakat ridiculiza los principios de Alya y le advierte: “No pienso consentir que te acuestes con Cihan"

Tras el susto en el hospital, Sadakat ha vuelto con más fuerza que nunca para marcar territorio. En este nuevo enfrentamiento, la matriarca ha humillado a Alya y le ha exigido el divorcio inmediato para proteger el linaje de los Albora. ¿Soportará la doctora tanta presión?

Sadakat ridiculiza los principios de Alya y le advierte: “No pienso consentir que te acuestes con Cihan"

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La mansión de los Albora vuelve a ser un nido de víboras. A pesar de que Alya intentó salvarle la vida durante su crisis cardíaca, Sadakat no olvida ni perdona. En un tenso cara a cara, la matriarca ha dejado claro que su desprecio por la doctora es más fuerte que cualquier gratitud médica: “No voy a morir, no te emociones”.

Yendo al asunto que le preocupaba, Alya ha tocado el punto débil de la familia: el negocio del contrabando. La doctora le ha echado en cara que su deber como madre es sacar a Cihan de esa vida de delincuencia y peligro. “Tu hijo está sufriendo mucho, él no desea esta vida”.

La respuesta de Sadakat ha sido un ataque muy despiadado. Tras notar que Alya se ha quitado el anillo de Boran, la matriarca ha advertido: “No te quiero en esta casa y no pienso consentir que te acuestes con mi hijo”. Para Sadakat, el linaje de los Albora es sagrado y no quiere que una "extraña" como Alya ensucie su sangre. La orden ha sido tajante: “Divórciate cuanto antes”.

Alya, agotada de tanta toxicidad, ha decidido ignorarla. ¿Qué pasará entre la doctora y el contrabandista? ¡Los sentimientos son incontrolables en Mardin!

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¡Kaya contra las cuerdas!: el juicio arranca con una traición esta noche en En tierra lejana

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