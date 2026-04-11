Mejores momentos | 11 de abril
“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón
La concursante, que ha jugado junto con su hija Vero, ha demostrado que, como buena jienense, lleva el aceite corriendo por sus venas.
Publicidad
Marga ha llegado junto con Vero, su hija, a Atrapa un millón y, aunque proceden de Madrid, ha querido dejar muy claro desde el principio que ella es de Jaén. De hecho, el sueño que quiere cumplir con el premio tiene mucho que ver con su tierra: comprar un terreno en Quesada, su pueblo, y dedicarse a producir aceite. Le vendría muy bien el fajo de 25.000 euros que acababan de ganar Juan y Emérito.
“Nací en una fábrica de aceite”, ha sorprendido Marga, cuyos abuelos ya se dedicaban a este sector. Por eso, su ilusión es tener un cortijo con un olivar y tener su propia producción. Además, tiene muy claro el nombre que le pondría: “Aceite Atrapa”, en honor al concurso que haría realidad este emocionante objetivo.
Manel Fuentes, que ya le ha avanzado que va a ser uno de sus más fieles clientes, ha comentado que sería para ella “cerrar un círculo”. “Lo llevo en las venas”, ha afirmado Marga sobre el aceite. Por supuesto, Vero quiere que su madre cumpla este sueño. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!
Publicidad