Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de marzo

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Estos dos concursantes son hermanos y quieren destinar el dinero que ganen en el concurso a un viaje con su madre.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Publicado:

Charlie y Raúl son dos hermanos de Madrid que han decidido jugar en Atrapa un millón con un objetivo muy bonito: quieren cumplir el sueño de su madre y viajar a Nueva York.

Su madre tiene Alzheimer, y todavía está en un estadio donde los reconoce. Por ello, los hermanos han contado su bonita idea, que ha provocado el aplauso del público de Atrapa un millón.

¿Hasta dónde llegarán Charlie y Raúl? ¿Podrán cumplir el sueño de su madre? ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Estos dos concursantes son profesores en el mismo colegio, y una desafortunada nevada en Londres truncó su viaje y su tapadera.

Daniel Illescas
A las 22.00 horas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

La “mejor edición de El Desafío de la historia” elige a su primer semifinalista, el próximo viernes en Antena 3.

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

Boticaria

¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

Publicidad