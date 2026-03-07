Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Charlie y Raúl son dos hermanos de Madrid que han decidido jugar en Atrapa un millón con un objetivo muy bonito: quieren cumplir el sueño de su madre y viajar a Nueva York.

Su madre tiene Alzheimer, y todavía está en un estadio donde los reconoce. Por ello, los hermanos han contado su bonita idea, que ha provocado el aplauso del público de Atrapa un millón.

¿Hasta dónde llegarán Charlie y Raúl? ¿Podrán cumplir el sueño de su madre? ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!