¡Jose mueve dinero en el último segundo en Atrapa un millón!: “No sé si lo hubiese hecho”

Celi y Jose avanzan por Atrapa un millón con serios problemas: la tercera pregunta ha supuesto un duro golpe económico para ellos, pero aún así sigue intacto su objetivo: quieren el dinero para llevar a sus hijos a la academia de Rafa Nadal.

La cuarta pregunta, la última con cuatro opciones, suele ser un quebradero de cabeza para los concursantes, y para Celi y Jose no ha sido la excepción. Como él es fan de los cómics, se decantan por este tema, pero la pregunta lo deja algo descolocado.

¿En qué se inspiró el creador de Batman para dar vida a este personaje? Descartando las opciones más obvias, Jose coloca el grueso del dinero en las gárgolas de Notre Dame, sobre todo por la estética que envuelve a Batman y a Gotham.

Sin embargo, también colocan algo de dinero en la opción que señala que el creador de Batman se fijó en unos bocetos de Leonardo da Vinci. Pero Jose cree que la opción correcta son las gárgolas, y en el último segundo, en un movimiento fugaz, mueve un fajo más hacia esa opción.

Su mujer alucina: “No sé si yo lo hubiese hecho”, señala después de animarla a hacerlo. ¿Les habrá salido bien la jugada? ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!