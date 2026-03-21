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Mejores momentos | 21 de marzo

La hembra de este animal se lleva medio millón de euros de María Jose y Nuria

Las hermanas de Sevilla han visto cómo perdían 550.000 euros en la tercera ronda del concurso, ¡qué dolor!

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
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María Jose y Nuria han comenzado con buen pie su participación en Atrapa un millón, manteniendo el millón tras las dos primeras preguntas. Pero la tercera ronda ha sido devastadora para las hermanas.

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

En las trampillas aparecen cuatro especies de animales, pero solo una de ellas tiene la particularidad de que las hembras suelen ser más grandes que los machos.

Las dudas invaden a las hermanas de Sevilla, que deciden dividir el dinero entre el tiburón blanco y la tortuga de las Galápagos. “Aquí no sabemos”, reconocen, sabiendo que su paso perfecto por el concurso se va a cortar en este momento.

“Esperemos que no sean el ciervo ni el gorila”, claman María Jose y Nuria, encontrando algo de alivio cuando han seguido adelante. Eso sí, con más de medio millón de euros en el foso. ¡Dale al play y revive este momento!

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